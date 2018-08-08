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Мешканцю Київщини оголосили підозру за побиття собаки вилами

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі в місцевій прокуратурі
Місцевому жителю Київської області повідомили про підозру за умисне жорстоке поводження із собакою шляхом нанесення останній численних ударів садовими вилами.
Мешканцю Київщини оголосили підозру за побиття собаки вилами Фото: соцмережі

Через такі дії американський стаффордширський тер’єр зазнав каліцтва, повідомляє Києво-Святошинська місцева прокуратура.

Слідчий Києво-Святошинського відділу поліції за погодженням із прокурором оголосив підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, у вівторок, 7 серпня, в Одесі вперше в історії України правоохоронці оголосили підозру чоловікові за жорстоке поводження з тваринами, а суд взяв його під варту без права на внесення застави. Чоловік вбивав котів на очах у своєї маленької дитини.
 
 
 

 

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08 08 2018 10:20
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