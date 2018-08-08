CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісцевому жителю Київської області повідомили про підозру за умисне жорстоке поводження із собакою шляхом нанесення останній численних ударів садовими вилами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мешканцю Київщини оголосили підозру за побиття собаки вилами
Досудове розслідування триває та перебуває на контролі в місцевій прокуратурі
Фото: соцмережі
Через такі дії американський стаффордширський тер’єр зазнав каліцтва, повідомляє Києво-Святошинська місцева прокуратура.
Слідчий Києво-Святошинського відділу поліції за погодженням із прокурором оголосив підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України.
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, у вівторок, 7 серпня, в Одесі вперше в історії України правоохоронці оголосили підозру чоловікові за жорстоке поводження з тваринами, а суд взяв його під варту без права на внесення застави. Чоловік вбивав котів на очах у своєї маленької дитини.
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08 08 2018 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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