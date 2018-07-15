Мей: Трамп порадив мені подати до суду на ЄС

Трамп вважає, що плани Мей щодо дружнього до бізнесу виходу з ЄС залишать Велику Британію занадто близькою до ЄС

Президент США Дональд Трамп сказав прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей, що вона повинна подати в суд на ЄС, а не вести переговори щодо Brexit.

"Він сказав мені, що я повинна подати до суду на ЄС - не вступати в переговори", - сказала Мей в ефірі ВВС.

У п'ятницю на спільній прес-конференції президент США розповів, що дав пораду британській прем’єрці, але вона вважає її надто "жорстокою".

Зокрема, Трамп вважає, що плани Мей щодо дружнього до бізнесу виходу з ЄС залишать Велику Британію занадто близькою до ЄС, щоб дозволити укласти нову трансатлантичну торговельну угоду.

Додамао, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.