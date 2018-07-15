ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп сказав прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей, що вона повинна подати в суд на ЄС, а не вести переговори щодо Brexit.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мей: Трамп порадив мені подати до суду на ЄС
Трамп вважає, що плани Мей щодо дружнього до бізнесу виходу з ЄС залишать Велику Британію занадто близькою до ЄС
Тереза Мей та Дональд Трамп: Фото: Reuters
"Він сказав мені, що я повинна подати до суду на ЄС - не вступати в переговори", - сказала Мей в ефірі ВВС.
У п'ятницю на спільній прес-конференції президент США розповів, що дав пораду британській прем’єрці, але вона вважає її надто "жорстокою".
Зокрема, Трамп вважає, що плани Мей щодо дружнього до бізнесу виходу з ЄС залишать Велику Британію занадто близькою до ЄС, щоб дозволити укласти нову трансатлантичну торговельну угоду.
Додамао, що Тереза Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.
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15 07 2018 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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