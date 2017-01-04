Мінфін запускає електронний реєстр відшкодування ПДВ

Міністерство фінансів 1 квітня запустило електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість.

Зараз реєстр наповнюють інформацією, він буде доступний у перший робочий день квітня, 3 числа, повідомляє сайт Мінфіну.

Кожен підприємець зможе в онлайн-режимі перевірити, на якому етапі перебуває його платіж.

Всю вхідну інформацію в реєстр формує Державна фіскальна служба на підставі заявок бізнесу і закріплює це електронним цифровим підписом. ДФС вносить цю інформацію до реєстру. Після цього на узгодження суми відводиться не більш ніж 30 днів (в передбачених законом випадках – 60 днів) і відбувається автоматичне відшкодування на наступний день після закінчення цього строку.

Відшкодування відбувається в хронологічному порядку (підприємець, який перший подав, першим отримує кошти за всіх інших рівних умов) і на щоденній основі.

"Раніше відшкодовували ПДВ у останні п'ять днів місяця. З таким підходом підприємці не могли завчасно планувати. Тепер повертати ПДВ будуть в будь-який день місяця після узгодження суми, тому бізнес зможе краще планувати свою діяльність і отримає додаткові оборотні кошти, починаючи з 10-х чисел кожного місяця", - сказано в повідомленні.

Як зазначає Мінфін, прозорий і автоматичний реєстр виключає корупцію під час відшкодування ПДВ, відновлює довіру бізнесу, створює рівні умови для кожного підприємця і полегшує ведення бізнесу в Україні.

Як повідомляв Ipress.ua, Міністерство фінансів запустить реєстр автоматичного відшкодування ПДВ до 1 квітня. Надалі міністерство планує перепідпорядкувати собі інші бази даних фіскальної служби.