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Міністерство нацбезпеки США заявляє, що терористи планують нове "11 вересня"

Міністерство нацбезпеки США працює над заходами, що не допустять нових терактів
Члени терористичних угруповань, таких як "Ісламська держава", готують нову масштабну атаку, подібну до тієї, що відбулася 11 вересня 2001 року в США, а також планують напади на пасажирські літаки для спричинення масових людських жертв серед цивільного населення.
Міністерство нацбезпеки США заявляє, що терористи планують нове "11 вересня" Фото: rusvesna.su

"Терористичні організації, чи то "ІДІЛ" або будь-яка інша, планують масштабний вибух, такий, який вони спричинили 11 вересня. Вони планують атакувати літаки", - повідомляє Daily Mail з посиланням на заступника голови міністерства внутрішньої безпеки США Елейн Дюк.

За словами чиновниці, розвідка повідомила, що терористи планують напади на літаки для того, щоб спричинити масові жертви серед цивільного населення.

Дюк наголосила, що на даний момент міністерство нацбезпеки США працює над заходами, що не допустять нових терактів, однак вона не назвала їх.

Як відомо, 11 вересня 2001 року на території США сталася серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда" за допомогою пілотованих літаків.

В результаті нападу загинуло 2 996 осіб, більше 6 тис. людей отримали поранення. Таким чином теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв. Інфраструктура США зазнала збитків на суму не менше $10 млрд.

 

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19 10 2017 16:16
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