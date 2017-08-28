Міністр енергетики США відклав візит до України

Міністр енергетики США Рік Перрі відклав запланований на 29 серпня візит до України в зв'язку з ліквідацією наслідків урагану "Харві" в штаті Техас (США).

Про це повідомили в посольстві США в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Так, міністр відклав свій візит", – сказали в посольстві США в понеділок.

За інформацією дипломатів, візит відкладено у зв'язку із тим, що наразі Перрі перебуває в штаті Техас, постраждалому від стихії.

У свою чергу в повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз України" йдеться, що компанія вирішила перенести презентацію і обговорення стратегії "Нафтогазу", заплановані на 31 серпня, на листопад.

"Ми вважаємо за необхідне залучити до обговорення ключових міжнародних партнерів України на вищому рівні. Однак через ураган "Харві" в США цього тижня американські учасники заходу, зокрема й міністр енергетики Рік Перрі та голова ОПІК Рей Вошберн, були змушені переглянути свої плани і не зможуть відвідати Київ".

Нагадаємо, у Техасі ураган "Харві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.