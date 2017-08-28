Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Міністр енергетики США відклав візит до України

Наразі Перрі перебуває в штаті Техас, постраждалому від стихії
Міністр енергетики США Рік Перрі відклав запланований на 29 серпня візит до України в зв'язку з ліквідацією наслідків урагану "Харві" в штаті Техас (США).
Міністр енергетики США відклав візит до України Фото: ap.org

Про це повідомили в посольстві США в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Так, міністр відклав свій візит", – сказали в посольстві США в понеділок.

За інформацією дипломатів, візит відкладено у зв'язку із тим, що наразі Перрі перебуває в штаті Техас, постраждалому від стихії.

У свою чергу в повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз України" йдеться, що компанія вирішила перенести презентацію і обговорення стратегії "Нафтогазу", заплановані на 31 серпня, на листопад.

"Ми вважаємо за необхідне залучити до обговорення ключових міжнародних партнерів України на вищому рівні. Однак через ураган "Харві" в США цього тижня американські учасники заходу, зокрема й міністр енергетики Рік Перрі та голова ОПІК Рей Вошберн, були змушені переглянути свої плани і не зможуть відвідати Київ".

Нагадаємо, у Техасі ураган "Харві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2017 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.