Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мінкульт створить Експертну раду із захисту суспільної моралі

Рада функціонуватиме в рамках роботи творчих спілок
Міністерство культури України вирішило розробити та затвердити персональний склад Експертної ради з питань захисту суспільної моралі з метою розробки критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер.
Мінкульт створить Експертну раду із захисту суспільної моралі Фото: interunion.org.uа

Зокрема, відповідне рішення було прийнято на нараді за участі представників Міністерства культури, керівників національних творчих спілок, а також представників Міністерства фінансів та Державного комітету телебачення і радіомовлення 13 січня, повідомляє сайт відомства.

Під час наради розглядалися питання практичного застосування положень Закону України "Про захист суспільної моралі" в частині забезпечення громадського контролю за  додержанням  вимог законодавства у сфері  захисту суспільної  моралі творчими спілками.

"Міністерство культури розглядає необхідність розробити порядок фінансування діяльності творчих спілок, на які покладено здійснення цього контролю,  адже вимагаючи здійснення цієї функції ми маємо і забезпечувати її здійснення. Проте, на жаль, з державного бюджету ми можемо фінансувати лише національні спілки, а цей контроль покладений на всі спілки і питання потребує вирішення. Необхідно також з’ясувати, чи готові спілки виконувати функцію контролю за суспільною мораллю та які їм потрібні механізми для здійснення цієї функції", - наголосила перший заступник міністра культури  Світлана Фоменко.

Нагадаємо, що у 2015 році Кабінет Міністрів ліквідував Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2017 08:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat