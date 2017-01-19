Мінкульт створить Експертну раду із захисту суспільної моралі
Зокрема, відповідне рішення було прийнято на нараді за участі представників Міністерства культури, керівників національних творчих спілок, а також представників Міністерства фінансів та Державного комітету телебачення і радіомовлення 13 січня, повідомляє сайт відомства.
Під час наради розглядалися питання практичного застосування положень Закону України "Про захист суспільної моралі" в частині забезпечення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі творчими спілками.
"Міністерство культури розглядає необхідність розробити порядок фінансування діяльності творчих спілок, на які покладено здійснення цього контролю, адже вимагаючи здійснення цієї функції ми маємо і забезпечувати її здійснення. Проте, на жаль, з державного бюджету ми можемо фінансувати лише національні спілки, а цей контроль покладений на всі спілки і питання потребує вирішення. Необхідно також з’ясувати, чи готові спілки виконувати функцію контролю за суспільною мораллю та які їм потрібні механізми для здійснення цієї функції", - наголосила перший заступник міністра культури Світлана Фоменко.
Нагадаємо, що у 2015 році Кабінет Міністрів ліквідував Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі.
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