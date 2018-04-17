Мінкульт створить онлайн-платформу для охорони історичних пам’яток

В Україні створять платформу для охорони нерухомих історичних пам'яток, доступ до якої матимуть усі українці.

Про це повідомив голова управління Міністерства культури України Олександр Єпіфанов, передає прес-служба Дніпропетровської ОДА.

В Україні створять спеціальне комп’ютерне забезпечення для фахівців з охорони культурної спадщини. Зазначається, що доступ до порталу матимуть і звичайні мешканці країни. За допомогою електронної платформи вони подаватимуть пропозиції про внесення тієї чи іншої пам’ятки до державного реєстру.

"Ми створимо масштабну комунікаційну платформу. Вона міститиме реєстр пам’яток історії та культури. Користуватись програмою зможуть і звичайні громадяни. Вони повідомлятимуть про необхідність звернути увагу на той чи інший об’єкт. Ми будемо встановлювати чіткі строки, в які відповідний орган має зреагувати на звернення користувача”, - розповів Олександр Єпіфанов.

Планується, що на порталі розширити державний реєстр зможуть всі бажаючі. Наприклад, запропонувати внести до списку пам’яток будівлю із свого рідного села. Якщо заявку схвалять, об’єкт захищатимуть і доглядатимуть за збереженням його автентичності.

Інформаційна платформа стане в нагоді й фахівцям з охорони культурної спадщини. Вони зможуть вносити зміни до державного реєстру пам’яток в режимі онлайн. Раніше ця процедура була забюрократизованою. Створення електронної платформи значно пришвидшить і осучаснить її.

Нагадаємо, що Міністерство культури України висловлювало обурення через виставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", яка проводилася у Московському державному музеї образотворчого мистецтва імені А.С. Пушкіна. Виставка демонструвала 450 експонатів з історії Боспорського царства від VII ст. до н.е. до І ст. н.е. Там були археологічні предмети з фондів Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника (м. Керч),