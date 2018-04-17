Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мінкульт створить онлайн-платформу для охорони історичних пам’яток

В Україні створять спеціальне комп’ютерне забезпечення для фахівців з охорони культурної спадщини
В Україні створять платформу для охорони нерухомих історичних пам'яток, доступ до якої матимуть усі українці.
Мінкульт створить онлайн-платформу для охорони історичних пам’яток Софія Київська. Фото : kiev4me.kiev.ua

Про це повідомив голова управління Міністерства культури України Олександр Єпіфанов, передає прес-служба Дніпропетровської ОДА.

В Україні створять спеціальне комп’ютерне забезпечення для фахівців з охорони культурної спадщини. Зазначається, що доступ до порталу матимуть і звичайні мешканці країни. За допомогою електронної платформи вони подаватимуть пропозиції про внесення тієї чи іншої пам’ятки до державного реєстру.

"Ми створимо масштабну комунікаційну платформу. Вона міститиме реєстр пам’яток історії та культури. Користуватись програмою зможуть і звичайні громадяни. Вони повідомлятимуть про необхідність звернути увагу на той чи інший об’єкт. Ми будемо встановлювати чіткі строки, в які відповідний орган має зреагувати на звернення користувача”, - розповів Олександр Єпіфанов.

Планується, що на порталі розширити державний реєстр зможуть всі бажаючі. Наприклад, запропонувати внести до списку пам’яток будівлю із свого рідного села. Якщо заявку схвалять, об’єкт захищатимуть і доглядатимуть за збереженням його автентичності.

Інформаційна платформа стане в нагоді й фахівцям з охорони культурної спадщини. Вони зможуть вносити зміни до державного реєстру пам’яток в режимі онлайн. Раніше ця процедура була забюрократизованою. Створення електронної платформи значно пришвидшить і осучаснить її.

Нагадаємо, що Міністерство культури України висловлювало обурення через виставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", яка проводилася у Московському державному музеї образотворчого мистецтва імені А.С. Пушкіна. Виставка демонструвала 450 експонатів з історії Боспорського царства від VII ст. до н.е. до І ст. н.е. Там були археологічні предмети з фондів Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника (м. Керч),

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2018 22:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.