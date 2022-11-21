Місія Artemis 1 нарешті дісталася Місяця

Корабель Orion пролетів на відстані 130 км над поверхнею.

Космічний корабель Orion місії Artemis 1 максимально наблизився до Місяця 21 листопада о 14:44 за київським часом.

Про це повідомляють в NASA.

Orion пролетів на висоті 130 кілометрів над поверхнею Місяця. Трансляція припинилася на відстані близько 1900 км, коли корабель зайшов за Місяць і було втрачено сигнал.

За чотири дні NASA планує вивести Orion на віддалену орбіту навколо Місяця, перш ніж він почне повернення на Землю. Якщо все піде за планом, Orion приземлиться у Тихому океані 11 грудня.

Місія Artemis 1 має підтвердити безпечну можливість доправлення екіпажу до Місяця. 2014 року Orion здійснив випробувальний двоорбітальний політ навколо Землі. Успішний політ прокладе шлях для пілотованої місії на Місяць і, зрештою, до першої висадки екіпажу NASA на Місяць після Apollo-17 у 1972 році.