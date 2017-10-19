Мітингувальники прийшли під Адміністрацію президента і кричать "Петро виходь" Всього на Банковій наразі перебуває півтисячі мітингувальників

Активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента.

Фото: Громадське

Нардепи хочуть передати законопроект про антикорупційний суд який вони підготували. Левченко і Соболєв пішли в адміністрацію президента, - повідомляє кореспондент Українська праввда. Всього на Банковій наразі перебуває півтисячі мітингувальників. Вони кричать "Петро виходь", "Київ вставай", а також "банду геть" та співають гімн України. Нагадаємо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу припиняють протест.



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