Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мітингувальники прийшли під Адміністрацію президента і кричать "Петро виходь"

Всього на Банковій наразі перебуває півтисячі мітингувальників
Активісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента.
Мітингувальники прийшли під Адміністрацію президента і кричать "Петро виходь" Фото: Громадське

Нардепи хочуть передати законопроект про антикорупційний суд який вони підготували. Левченко і Соболєв пішли в адміністрацію президента, - повідомляє кореспондент Українська праввда.

Всього на Банковій наразі перебуває півтисячі мітингувальників. Вони кричать "Петро виходь", "Київ вставай", а також "банду геть" та співають гімн України.

Нагадаємо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу припиняють протест.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 20:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.