НОВИНИАктивісти на чолі з народними депутатами Єгором Соболєвим та Юрієм Левченком прийшли до адміністрації президента.
Нагадаємо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу припиняють протест.
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Мітингувальники прийшли під Адміністрацію президента і кричать "Петро виходь"
Всього на Банковій наразі перебуває півтисячі мітингувальників
Фото: Громадське
Нардепи хочуть передати законопроект про антикорупційний суд який вони підготували. Левченко і Соболєв пішли в адміністрацію президента, - повідомляє кореспондент Українська праввда.
Всього на Банковій наразі перебуває півтисячі мітингувальників. Вони кричать "Петро виходь", "Київ вставай", а також "банду геть" та співають гімн України.
Нагадаємо, політична партія "Рух нових сил" і депутати "Самопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу припиняють протест.
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19 10 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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