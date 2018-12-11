Москаль каже, що Будапешт переніс видачу угорських паспортів з Берегового
Про це Москаль повідомив журналістам перед початком Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві, передає УНІАН.
"Нічого не змінилося. Ну, перенесли видачу в сусіднє угорське місто Кішварда (місто в регіоні Північний Великий Альфельд на сході Угорщини. - Ред). Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин, і вони вже у Кішварді і там приймають (громадянство. Ред.)", - заявив він, додавши, що на економіку Закарпаття це жодним чином не впливає.
Нагадаємо, що в середу, 19 вересня, ЗМІ опублікували відео, на якому в консульстві Угорщини в Закарпатській області українцям видають угорські паспорти і змушують читати клятву, зазначаючи, що про це не варто повідомляти українську владу.
Після появи в мережі відео міністр закордонних справ України Павло Клімкін допустив видворення з України угорського консула у Береговому. Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відповів на погрози глави МЗС Угорщини ускладнити євроінтеграцію України.
Будапешт пообіцяв аналогічні заходи у відповідь, якщо Київ наважиться вислати угорського консула в Береговому.
Павло Клімкін повідомив, що Україна має намір вислати угорського консула з Берегового, якщо його не відкличе сама Угорщина.
Петер Сіярто заявив, що, на його думку, поки Україну очолює чинний президент (Петро Порошенко, – ред.), розпалювання ненависті до угорців не припиниться.
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