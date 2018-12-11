Москаль каже, що Будапешт переніс видачу угорських паспортів з Берегового

За його словами, на економіку Закарпаття це жодним чином не впливає

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття із Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході Угорщини.

Про це Москаль повідомив журналістам перед початком Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві, передає УНІАН.

"Нічого не змінилося. Ну, перенесли видачу в сусіднє угорське місто Кішварда (місто в регіоні Північний Великий Альфельд на сході Угорщини. - Ред). Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин, і вони вже у Кішварді і там приймають (громадянство. Ред.)", - заявив він, додавши, що на економіку Закарпаття це жодним чином не впливає.

Нагадаємо, що в середу, 19 вересня, ЗМІ опублікували відео, на якому в консульстві Угорщини в Закарпатській області українцям видають угорські паспорти і змушують читати клятву, зазначаючи, що про це не варто повідомляти українську владу.

Після появи в мережі відео міністр закордонних справ України Павло Клімкін допустив видворення з України угорського консула у Береговому. Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відповів на погрози глави МЗС Угорщини ускладнити євроінтеграцію України.

Будапешт пообіцяв аналогічні заходи у відповідь, якщо Київ наважиться вислати угорського консула в Береговому.

Павло Клімкін повідомив, що Україна має намір вислати угорського консула з Берегового, якщо його не відкличе сама Угорщина.

Петер Сіярто заявив, що, на його думку, поки Україну очолює чинний президент (Петро Порошенко, – ред.), розпалювання ненависті до угорців не припиниться.