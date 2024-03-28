Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico

В Угорщині несподівано виникли проблеми у квазідиктатора Вітора Орбана. Така собі "Санта-Барбара по-угорськи". Ексчоловік його колишньої міністерки юстиції оприлюднив розмову, записану на плівку, на якій експосадовиця звинувачує вище керівництво країни в корупції. Уряд Орбана вирішив відбитися звинуваченням у домашньому насильстві в сім'ї колишньої міністерки, що змусило її говорити під запис те, чого вимагав її ексчоловік.

"Ексчоловік колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги Петер Мадяр оприлюднив запис, який свідчить про корупцію на високому рівні в Угорщині", – пише європейська редакція Politico.

Петер Мадяр, колишній апаратник "Фідесу" і дипломований юрист, найбільш відомий як ексчоловік міністерки юстиції Юдіт Варги.

Видання підкреслює, що коли минулого місяця міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга раптово подала у відставку, прем'єр-міністр Віктор Орбан втратив одну зі своїх зіркових протеже. Медійно підкована Варга мала привести праву партію Орбана "Фідес" на європейські вибори і була однією з найвідоміших угорських політикинь у Брюсселі. Але тепер, коли вона відійшла від центру уваги, її ексчоловік та колишній чиновник "Фідес" Петер Мадяр став справжньою скалкою в оці Орбана.

За твердженням Politico, у вівторок, після тижнів нападок на Орбана в інтернеті та публічно, Мадяр оприлюднив запис його колишньої дружини Варги, яка, ймовірно, звинувачує членів найближчого оточення Орбана в корупційному скандалі.

"Мадяр стверджує, що двохвилинний запис, зроблений торік, доводить, що впливовий глава кабінету міністрів Орбана Антал Роган підробив документи, пов'язані з масштабною корупційною суперечкою, в якій фігурував колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Вьольнер, коли Варга була міністеркою. Вьольнер подав у відставку 2021 року після того, як прокуратура звинуватила його в отриманні хабарів", – констатує видання.

Сенсаційне оприлюднення плівки, яку Мадяр представив у вівторок у прокуратурі Будапешта перед морем камер, зауважує Politico, стало останнім поворотом у драмі, що сколихнула Угорщину, і стало рідкісним прикладом інакомислення проти залізної хватки Орбана в політичній системі країни.

"Це свідчить про те, що система правосуддя перебуває під політичним впливом, що ключові фігури фальсифікували розслідування, і що Варга знала про це", – заявила опозиційна політикиня, членкиня Європарламенту від Угорщини Каталін Чех.

"Це дуже чіткий доказ того, що угорська система правосуддя не є вільною і незалежною. Це також один із перших випадків, коли хтось із найближчого оточення Орбана висловився з цього приводу", – додала вона.

Як зазначає Politico, речник угорського уряду Золтан Ковач відкинув претензії Мадяра, звинувативши колишнього посадовця Фідес у цькуванні своєї колишньої дружини.

Варга, яка в лютому заявила, що йде з громадського життя, у вівторок опублікувала в соціальних мережах заяву, в якій сказала, що "шокована" оприлюдненням запису Мадяром, і звинуватила його в шантажі та домашньому насильстві. Вона сказала, що ексчоловік "тероризував" її і вона говорила йому те, що він хотів почути для запису на плівці.

Новий заклятий ворог Орбана. Мадяр стрімко набирає політичної ваги

"Колишній апаратник "Фідес" і дипломований юрист Мадяр найбільш відомий як ексчоловік Варги. Подружжя, яке має трьох дітей, часто змальовували як взірцеву нуклеарну сім'ю на сторінках глянцевих журналів у країні, де уряд цінує "традиційні" сімейні цінності. Мадяр, який входив до складу державних рад і працював на різних посадах в адміністрації, зокрема в Брюсселі під час останнього головування Угорщини в ЄС, раніше говорив про те, що відійшов від своєї кар'єри, щоб доглядати за їхніми маленькими дітьми, коли кар'єра Варги була на злеті", – пише європейська редакція Politico.

Як зазначає видання, очікувалося, що після їхнього розлучення минулого року Варга переїде до Брюсселя як депутатка Європарламенту після європейських виборів. Але після подвійної відставки Варги і президентки країни Каталін Новак у лютому через помилування у спірній справі про сексуальне насильство, Мадяр став головним голосом інакомислення в Угорщині й оголосив про плани сформувати нову політичну партію.

Politico нагадує, що в лютому він подав у відставку з правління MBH Bank, звинувативши уряд Орбана в тому, що він "ховається за спідницями жінок", фактично зробивши Варгу і Новак цапами-відбувайлами. Колишня президентка помилувала чоловіка, який змусив дітей відмовитися від звинувачень у насильстві з боку директора дитячого будинку, а Варга підписала це помилування.

15 березня, в національний день Угорщини, Мадяр провів антиурядовий мітинг у центрі Будапешта, на який зібралися тисячі людей, і звинуватив "Фідес" у тому, що партія щорічно витрачає на пропаганду сотні мільйонів євро. Мадяр сказав, що намагався переконати Варгу піти з ним до прокуратури, де він мав дати інтерв'ю для ЗМІ та провести ще один мітинг після оприлюднення плівки пізніше у вівторок.

Незважаючи на стрімке становлення Мадяра як політичної сили, за словами Politico, угорська опозиція досі не змогла послабити контроль Орбана над політикою країни. На останніх парламентських виборах у квітні 2022 року розрізнені опозиційні сили об'єдналися навколо однієї фігури – Петера Маркі-Зая, який балотувався на антифідесівській платформі. Зрештою, партія Орбана утримала владу четвертий термін поспіль.

На думку опозиційної депутатки Європарламенту Чех, втручання Мадяра може свідчити про ширший тиск на Орбана.

"Багато людей починають думати, що в системі щось починає руйнуватися. Я сподіваюся, що більше колишніх урядовців висловляться і визнають той факт, що є життя поза системою. Існує велика потреба в тому, щоб вони взяли на себе цей ризик", – цитує її Politico.

Джерело: Politico