"Мотор Січ" розроблятиме двигун для росіян,- ЗМІ
Уряд РФ схвалив міжурядову угоду з Китаєм щодо розробки важкого вертольоту, йдеться в розпорядженні прем'єра Дмитра Медведєва, опублікованому в п'ятницю, - пише "Комерсант".
"Переговори про розробку вертольоту близькі до завершення, після їх підсумків сторони підпишуть контракт", - розповіли в холдингу "Вертольоти Росії".
Нагадаємо, на початку 2016 року стало відомо, що вертоліт буде розроблятися тільки для китайського ринку.
Крім того, в травні 2015 року колишній глава "Вертольотів Росії" Олександр Міхєєв говорив, що на машині може бути встановлений український двигун Д-136 (аналогічний двигуну Мі-26).
Українська "Мотор Січ" спростовувала участь в проекті, але 10 лютого 2017 року в компанії пояснили, що вона працює безпосередньо з китайською Avicopter і вже уклала контракти на поставку нового турбо-двигуна АІ-136Т.
В "Вертольоти Росії" підтримують правила гри, підкреслюючи, що "рішення щодо двигуну - за замовником, тобто за китайською стороною".
У той же час в Об'єднаній двигунобудівній корпорації (входить в "Ростех") готові розглянути можливість участі китайських компаній в розробці і виробництві російського двигуна на базі проекту ПД-12У.
Як відомо, ПАТ "Мотор-Січ" контролюється народним депутатом В’ячеславом Богуслаєвим (група "Воля народу". В попередньому скликанні - Партія регіонів).
Нагадаємо, ПАТ "Мотор Січ" протягом травня - серпня 2015 року отримало підрядів від державної бюджетної установи "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами президента РФ на суму 6,36 млн рублів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: