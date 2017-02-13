"Мотор Січ" розроблятиме двигун для росіян,- ЗМІ

Українське ПАТ "Мотор Січ" може взяти участь в російсько-китайському проекті важкого вертольоту AHL та надати для нової машини турбо-двигуни АІ-136Т.

Уряд РФ схвалив міжурядову угоду з Китаєм щодо розробки важкого вертольоту, йдеться в розпорядженні прем'єра Дмитра Медведєва, опублікованому в п'ятницю, - пише "Комерсант".

"Переговори про розробку вертольоту близькі до завершення, після їх підсумків сторони підпишуть контракт", - розповіли в холдингу "Вертольоти Росії".

Нагадаємо, на початку 2016 року стало відомо, що вертоліт буде розроблятися тільки для китайського ринку.

Крім того, в травні 2015 року колишній глава "Вертольотів Росії" Олександр Міхєєв говорив, що на машині може бути встановлений український двигун Д-136 (аналогічний двигуну Мі-26).

Українська "Мотор Січ" спростовувала участь в проекті, але 10 лютого 2017 року в компанії пояснили, що вона працює безпосередньо з китайською Avicopter і вже уклала контракти на поставку нового турбо-двигуна АІ-136Т.

В "Вертольоти Росії" підтримують правила гри, підкреслюючи, що "рішення щодо двигуну - за замовником, тобто за китайською стороною".

У той же час в Об'єднаній двигунобудівній корпорації (входить в "Ростех") готові розглянути можливість участі китайських компаній в розробці і виробництві російського двигуна на базі проекту ПД-12У.

Як відомо, ПАТ "Мотор-Січ" контролюється народним депутатом В’ячеславом Богуслаєвим (група "Воля народу". В попередньому скликанні - Партія регіонів).

Нагадаємо, ПАТ "Мотор Січ" протягом травня - серпня 2015 року отримало підрядів від державної бюджетної установи "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами президента РФ на суму 6,36 млн рублів.