МОЗ радить українцям менше пити і правильно харчуватися

При купівлі продуктів МОЗ радить звертати увагу на інформацію про вміст калорій, жиру, цукру і солі

Міністерство охорони здоров'я закликає українців дотримуватися принципів здорового харчування.

"Шкідлива їжа – один із головних ворогів нашого серця. Центр громадського здоров'я МОЗ України радить більш ретельно стежити за харчуванням", – написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

МОЗ радить вживати менше продуктів з високим вмістом насичених жирів, двічі на тиждень їсти рибу, вживати менше солі, їсти цільнозерновий хліб, каші з цільного зерна, багато овочів та фруктів.

При купівлі продуктів МОЗ радить звертати увагу на інформацію про вміст калорій, жиру, цукру і солі.

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"Вживайте менше алкоголю, він калорійний і надмірне вживання збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Піклуйтеся про здоров’я серця вже сьогодні та воно віддячить вам невпинною роботою на довгі роки", – радить МОЗ.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, діабет, рак, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби органів дихання, спричинені неправильним харчуванням, зумовлюють понад 2/3 загальної захворюваності та близько 86% смертей українських громадян.