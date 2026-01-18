Фінляндія та Норвегія виступили проти мит США

Вони також відреагували на погрози США запровадити тарифи через Гренландію, наголосивши, що тиск серед союзників неприпустимий.

Лідери Фінляндії та Норвегії відреагували на погрози США запровадити тарифи через питання Гренландії, підкресливши, що тиск серед союзників неприпустимий і може підірвати трансатлантичні відносини. Обидві країни підтвердили підтримку суверенітету Данії та важливість посилення безпеки в Арктиці.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що погрози США застосувати тарифи проти країн, які не підтримують придбання Гренландії Америкою, можуть серйозно підірвати трансатлантичні відносини.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Стубб підкреслив, що проблеми серед союзників найкраще вирішувати через діалог, а не через економічний тиск.

"Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками дуже важливе для Фінляндії. Це також є метою дій у Гренландії, очолюваних Данією та координованих союзниками", – зазначив президент.

Він додав, що європейські країни залишаються єдиними у підтримці принципів територіальної цілісності та суверенітету, а також у підтримці Данії та Гренландії.

"Діалог зі Сполученими Штатами триває. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі", – застеріг Стубб.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере також наголосив, що погрозам немає місця серед союзників.

"Позиція Норвегії є непохитною: Гренландія є частиною Королівства Данія. Норвегія повністю підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО існує широка згода щодо необхідності посилення безпеки в Арктиці, включаючи Гренландію", – написав прем’єр у соцмережі.

Обидва лідери підкреслили, що єдність союзників і принципи міжнародного права залишаються пріоритетом у відповідь на будь-які економічні чи політичні тиски з боку США.

Вчора Трамп пригрозив тарифами країнам, що відмовляться підтримати США щодо Гренландії.