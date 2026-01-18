Фінляндія та Норвегія виступили проти мит США
Лідери Фінляндії та Норвегії відреагували на погрози США запровадити тарифи через питання Гренландії, підкресливши, що тиск серед союзників неприпустимий і може підірвати трансатлантичні відносини. Обидві країни підтвердили підтримку суверенітету Данії та важливість посилення безпеки в Арктиці.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що погрози США застосувати тарифи проти країн, які не підтримують придбання Гренландії Америкою, можуть серйозно підірвати трансатлантичні відносини.
Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
Стубб підкреслив, що проблеми серед союзників найкраще вирішувати через діалог, а не через економічний тиск.
"Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками дуже важливе для Фінляндії. Це також є метою дій у Гренландії, очолюваних Данією та координованих союзниками", – зазначив президент.
Він додав, що європейські країни залишаються єдиними у підтримці принципів територіальної цілісності та суверенітету, а також у підтримці Данії та Гренландії.
"Діалог зі Сполученими Штатами триває. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі", – застеріг Стубб.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере також наголосив, що погрозам немає місця серед союзників.
"Позиція Норвегії є непохитною: Гренландія є частиною Королівства Данія. Норвегія повністю підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО існує широка згода щодо необхідності посилення безпеки в Арктиці, включаючи Гренландію", – написав прем’єр у соцмережі.
Обидва лідери підкреслили, що єдність союзників і принципи міжнародного права залишаються пріоритетом у відповідь на будь-які економічні чи політичні тиски з боку США.
Вчора Трамп пригрозив тарифами країнам, що відмовляться підтримати США щодо Гренландії.