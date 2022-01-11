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Можливість продовжувати дію паспортів у консульських установах відновили для українців за кордоном

Уряд відновив можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України.
Можливість продовжувати дію паспортів у консульських установах відновили для українців за кордоном Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Як нагадали у відомстві, минулого тижня консульські установи України припинили розгляд відповідних заяв. Підставою стали затверджені 18 жовтня зміни до Тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Згідно з ними, Тимчасовий порядок став застосовуватись посольствами або консульствами України лише у разі відсутності в них технічної можливості оформлення, обміну та видачі закордонного паспорта. Оскільки згадані технічні можливості в посольствах та консульствах існують, прийняті напередодні урядом зміни ускладнили становище українських громадян за кордоном, і створили ризик залишити українців та їхніх дітей без документів.
 
Так, оплата за виготовлення нового паспорту становить 120 євро, а для більшості українців, що вимушено евакуювалися за кордон, це непосильна сума.
 
Ця проблема обговорювалася на черговому засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян із тимчасово захоплених територій та третіх країн у п’ятницю, 28 жовтня. За результатами обговорення Мінреінтеграції разом з Міністерством закордонних справ та Державною міграційною службою ініціювали невідкладне внесення на розгляд уряду проєкту акта щодо поновлення можливості для українців за кордоном на період дії воєнного стану та рік після його припинення безкоштовно продовжувати термін дії паспортів та вписувати до них своїх дітей. Розроблена МЗС відповідна постанова сьогодні схвалена на засіданні Кабінету Міністрів.
 
Прийняті зміни до пункту 2 постанови КМУ від 28 лютого №170 виключають посольства та консульські установи України з переліку органів, які мають право надавати вищезазначені послуги лише у випадках відсутності у них технічної можливості оформити новий документ.
 
Таким чином, посольства та консульства зможуть і надалі приймати заяви на продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них інформації про дітей.
 
Надання цих послуг здійснюватиметься безоплатно протягом одного робочого дня. Це дасть змогу забезпечити громадян України дійсними паспортними документами в найкоротші терміни, без необхідності витрачати на це кошти.
 
 
 
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01 11 2022 17:55
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