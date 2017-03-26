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Минулої доби на Донбасі постраждали восьмеро бійців ЗСУ

Загалом зафіксовано 81 обстріл
В зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.
Минулої доби на Донбасі постраждали восьмеро бійців ЗСУ Фото: 112.ua

Найбільше обстрілів фіксувалося на Маріупольському напрямку. Ворог активно застосовував заборонене Мінськими угодами озброєння. Українські позиції під Водяним і Чермаликом ворог накривав вогнем ствольної артилерії калібру 122-мм. Також, застосовував кулемети і гранатомети різних систем. Захисників Широкиного і Павлополя бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120-мм, по захисниках Широкиного, Павлополя, Водяного, Талакsвки, Красногорівки били з мінометів калібру 82-мм. Під Новотроїцьким, Широкиним і Водяним проявляли активність ворожі снайпери. Захисників Широкиного обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2, а Красногорівки із протитанкового ракетного комплексу. По захисниках Мар'їнки бив танк. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку, найбільшу активність ворог проявляв під Авдіївкою, Новгородським, Опитним і Троїцьким. Протягом доби позиції українських захисників ворог обстрілював з великокаліберних кулеметів, гранатометів і мінометів калібру 120-мм і 82-мм Біля населених пунктів Зайцево і Піски, фіксувалося застосування ворогом стрілецької зброї і мінометів калібру 82-мм З великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем ворог обстрілював опорні пункти під Невельским і Кам'янкою.

На Луганському напрямку гаряче було під Новозванівкою, де ворог застосував гранатомети, кулемети та міномети калібру 82-мм.

Нагадаємо, вчора у Зайцевому Донецької області неподалік окупованої Горлівки внаслідок обстрілу бойовиків загинули двоє мирних мешканців.

Також з початку доби 24 березня в зоні АТО загинули двоє українських захисників.

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26 03 2017 10:40
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