З початку доби в зоні АТО загинули двоє українських захисників, - штаб

Російсько–терористичні війська продовжують вести інтенсивний вогонь по позиціях сил АТО.

З початку доби зафіксовано 48 обстрілів. Найбільше їх було на Донецькому напрямку. По позиціях поблизу населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь гранатометів та кулеметів, також на цьому напрямку зафіксовано використання противником артилерії калібру 152мм, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська використовували поруч Авдіївки та Майорського, згодом долучивши до обстрілів міномети калібру 120мм. А по позиціях поблизу шахти Бутівка українських захисників обстрілював танк. По українським позиціям поблизу Троїцького ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Маріупольському напрямку позиції українських захисників поблизу Широкиного та Водяного ворог обстрілював з мінометів калібру 120мм та 82мм. Поблизу Водяного морських піхотинців обстрілював снайпер.

На Луганському напрямку по позиціям неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів.

Під час обстрілу поранено мешканця Авдіївки. З початком доби загинули двоє українських захисників.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли з важкої зброї позиції сил АТО біля Троїцького Луганської області, як мінімум 1 військовослужбовець загинув.