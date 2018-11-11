"Вибори" в ОРДЛО не визнає ні Україна, ні світ, - МЗС
Недільне голосування МЗС називає "псевдовиборами" та "фейковим голосуванням", яким Росія порушує норми і принципи міжнародного права, українське законодавство, а також суверенітет та територіальну цілісність України.
"Росія, як сторона збройного конфлікту на Донбасі та підписант Мінських домовленостей, вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними", - йдеться в оприлюдненій у неділю на сайті міністерство заяві.
МЗС наголошує, що результати цих псевдовиборів є "юридично нікчемними" та не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.
"Легітимні вибори на Донбасі можуть бути проведені лише у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням спостереження БДІПЛ ОБСЄ", - підкреслили в МЗС.
МЗС висловлює обурення через ігнорування Росією позиції міжнародного співтовариства, яке засудило організацію фейкових "виборів" та закликало до їх скасування. "Росія несе повну відповідальність за ці незаконні дії та руйнівні наслідки для мирного процесу", - йдеться у заяві.
МЗС закликало міжнародне співтовариство до посилення політичного та економічного тиску на Кремль, а також запровадження нових санкцій проти держави-окупанта та осіб, які брали безпосередню участь в "організації цих бутафорських "виборів".
Раніше МЗС України заявляли, що реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.
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