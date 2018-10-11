Реакцією на фейкові "вибори" в ОРДЛО стане посилення санкцій, - Клімкін

Так звані "вибори", які Росія хоче організувати на території окупованого Донбасу, є злочином

Реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.

"За злочини обов'язково буде покарання. Звичайно, у вигляді санкцій і, звичайно, у вигляді того, що будь-яка цивілізована людина не буде цей злочин сприймати", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін напередодні "голосування" в ОРДЛО у відеозвереннні в своєму Twitter.

Він також закликав людей, які проживають на території ОРДЛО, не брати участь у фейкових "виборах".

"У мене заклик до всіх тих, хто страждає на окупованих територіях. Не тільки як міністра закордонних справ, але дуже простий людський заклик – не віддавайте свій голос на цих фейкових виборах, не беріть у них участь. Не дайте Росії легітимізувати ці вибори, не дайте Росії легітимізувати окупацію Донбасу. Ваш голос буде дуже важливий на справжніх виборах, коли Росія і її зброя заберуться з Донбасу, коли вибори будуть організовані Україною й міжнародним співтовариством. Ви будете визначати долю справжнього українського, а не окупованого Донбасу", - сказав міністр.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій також закликали українських громадян на території ОРДЛО не брати участі в "виборах" 11 листопада.

"МТОТ звертається з проханням до громадян України, які вимушені перебувати в окупації, утриматися від участі у нелегітимних виборах та просить не піддаватися маніпуляціям держави-агресора. Ми сподіваємося, що незламність духу, вірність і відданість загальнолюдським цінностям демократично світу, допоможе вам зробити вибір на користь миру, до якого ми всі прагнемо", - йдеться на сайті міністерства.

Там підкреслили, що, відповідно до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, затверджених Резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачено виключно на місцевому рівні за умови дотримання українського законодавства, відповідних демократичних стандартів ОБСЄ та забезпечення максимальної прозорості.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.

ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольній їй частині Донбасу.

Також, Вашингтон не розглядає питання щодо підтримки можливого проведення на Донбасі будь-якого референдуму.

Додамо, російська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську офіційно заявила про визнання виборів на окупованому Донбасі.