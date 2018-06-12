МЗС: Угорщина припинила роздачу паспортів у своїх консульствах в Україні

Угорські консульства на території України припинили і не будуть відновлювати процедуру видачу угорського громадянства громадянам України на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

Як відомо, на минулому тижні в Києві пройшли українсько-угорські консульські консультації, а 6 грудня у Мілані відбулася зустріч глав МЗС. Клімкін підтвердив, що на цих зустрічах Угорщина офіційно погодилася на припинення попередньої паспортної практики.

"Угорці кажуть, що не видають зараз паспортів. І вони не будуть цього робити. Це вже добре, бо я пам’ятаю заяви Сійярто, коли він казав, що видача паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилось", - повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи в Мілані на запитання про підсумки переговорів з угорською стороною, повідомляє "Європейська правда".

Клімкін визнав, що угорське законодавство про спрощене надання громадянства закордонним угорцям зберігається і процедура може продовжитися за кордоном України.

"Я, на жаль не можу гарантувати, що вони не спробують продовжити видачу паспортів угорцям Закарпаття у себе, в Угорщині – на угорській території ми їх дії не можемо контролювати. Але для нас питання абсолютного принципу – що у своїх консульствах на нашій території вони за визначенням не можуть цього робити", - пояснив міністр.

Він також повідомив, що Україна запропонувала Угорщині підписати угоду про уникнення подвійного громадянства, але не отримала відповіді Будепешта на свою пропозицію.