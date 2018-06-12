МЗС: Угорщина припинила роздачу паспортів у своїх консульствах в Україні
Як відомо, на минулому тижні в Києві пройшли українсько-угорські консульські консультації, а 6 грудня у Мілані відбулася зустріч глав МЗС. Клімкін підтвердив, що на цих зустрічах Угорщина офіційно погодилася на припинення попередньої паспортної практики.
"Угорці кажуть, що не видають зараз паспортів. І вони не будуть цього робити. Це вже добре, бо я пам’ятаю заяви Сійярто, коли він казав, що видача паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилось", - повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи в Мілані на запитання про підсумки переговорів з угорською стороною, повідомляє "Європейська правда".
Клімкін визнав, що угорське законодавство про спрощене надання громадянства закордонним угорцям зберігається і процедура може продовжитися за кордоном України.
"Я, на жаль не можу гарантувати, що вони не спробують продовжити видачу паспортів угорцям Закарпаття у себе, в Угорщині – на угорській території ми їх дії не можемо контролювати. Але для нас питання абсолютного принципу – що у своїх консульствах на нашій території вони за визначенням не можуть цього робити", - пояснив міністр.
Він також повідомив, що Україна запропонувала Угорщині підписати угоду про уникнення подвійного громадянства, але не отримала відповіді Будепешта на свою пропозицію.
Нагадаємо, що 19 вересня ЗМІ опублікували відео, на якому в консульстві Угорщини в Закарпатській області українцям видають угорські паспорти і змушують читати клятву, зазначаючи, що про це не варто повідомляти українську владу.
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