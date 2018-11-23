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МЗС висловило протест у зв'язку з візитом Путіна до Криму

Російському МЗС направлено відповідну ноту протесту
У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна до анексованого Криму.
МЗС висловило протест у зв Фото: ria.ru

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим не погодженим з Україною візитом 23 листопада 2018 року президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України - Автономну Республіку Крим і Севастополь", – йдеться у повідомленні українського МЗС.  

Наголошується, що Україна вважає цей візит, як і будь-які інші не узгоджені з українською стороною так звані поїздки російських чиновників до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і Севастополя (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Міністерству закордонних справ РФ спрямовано відповідну ноту протесту.

Як повідомляв iPress.ua, Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.

Петро Порошенко назвав візит Путіна до Криму брутальним порушення міжнародного права.

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23 11 2018 22:41
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