МЗС висловило протест у зв'язку з візитом Путіна до Криму
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим не погодженим з Україною візитом 23 листопада 2018 року президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України - Автономну Республіку Крим і Севастополь", – йдеться у повідомленні українського МЗС.
Наголошується, що Україна вважає цей візит, як і будь-які інші не узгоджені з українською стороною так звані поїздки російських чиновників до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і Севастополя (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Міністерству закордонних справ РФ спрямовано відповідну ноту протесту.
Як повідомляв iPress.ua, Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.
Петро Порошенко назвав візит Путіна до Криму брутальним порушення міжнародного права.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір