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Порошенко назвав візит Путіна в Крим брутальним порушення міжнародного права

"Крим - це Україна"
Президент Петро Порошенко прокоментував візит президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.
Порошенко назвав візит Путіна в Крим брутальним порушення міжнародного права Петро Порошенко, Володимир Путін. Фото: bundeskanzlerin.de

Порошенко назвав візит Путіна до Криму брутальним порушення міжнародного права.

"Від цих візитів, і нехай нас почують в Росії, Крим російським не стане. Крим - це Україна. Був і завжди буде. І в цьому випадку дії російського керівництва демонструють повне ігнорування міжнародного права. Саме тому проти РФ міжнародне співтовариство застосувало санкції", - сказав Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Словаччини Андреєм Кіскою.

Як повідомляв iPress.ua, Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.

Нагадаємо, що влітку Путін побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

 

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