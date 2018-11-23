Порошенко назвав візит Путіна в Крим брутальним порушення міжнародного права

Президент Петро Порошенко прокоментував візит президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

Порошенко назвав візит Путіна до Криму брутальним порушення міжнародного права.

"Від цих візитів, і нехай нас почують в Росії, Крим російським не стане. Крим - це Україна. Був і завжди буде. І в цьому випадку дії російського керівництва демонструють повне ігнорування міжнародного права. Саме тому проти РФ міжнародне співтовариство застосувало санкції", - сказав Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Словаччини Андреєм Кіскою.

Як повідомляв iPress.ua, Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.