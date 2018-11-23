Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін відвідав анексований Крим

В окупованому Криму провели засідання президії Держради Росії
Президент Росії Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.
Путін відвідав анексований Крим Фото: kremlin.ru

Путін провів розширене засідання президії Державної ради РФ на території готельного комплексу "Мрія", повідомляє сайт Кремля.

Розглядалися завдання, що стоять перед главами регіонів і визначені указом президента РФ "про національні цілі і стратегічні завдання розвитку країни на період до 2024 року".

Засідання пройшло у форматі неформального діалогу Путіна з главами суб'єктів РФ.

Передбачалося 7 круглих столів з учасниками робочої групи "Системні питання", а також 6 підгруп, що відповідають за реалізацію пріоритетних напрямків і нацпроектів.

Перед початком засідання російський президент оглянув територію готелю, який з 8 листопада перебуває під санкціями США. Його супроводжував голова "Сбербанка" Герман Греф.

Починаючи вступну промову, Путін подякував Грефу за те, що той надав "такий гарний майданчик" для роботи і показав йому готельний комплекс.

"Хороший об'єкт, дуже красивий. Вітаю "Сбербанк", це хороша робота. Скоро ще виноградник тут у нього буде і все, що належить до виноградника. Буде повністю укомплектований готель", – заявив він.

Нагадаємо, що влітку Путін побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2018 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.