Путін відвідав анексований Крим
Путін провів розширене засідання президії Державної ради РФ на території готельного комплексу "Мрія", повідомляє сайт Кремля.
Розглядалися завдання, що стоять перед главами регіонів і визначені указом президента РФ "про національні цілі і стратегічні завдання розвитку країни на період до 2024 року".
Засідання пройшло у форматі неформального діалогу Путіна з главами суб'єктів РФ.
Передбачалося 7 круглих столів з учасниками робочої групи "Системні питання", а також 6 підгруп, що відповідають за реалізацію пріоритетних напрямків і нацпроектів.
Перед початком засідання російський президент оглянув територію готелю, який з 8 листопада перебуває під санкціями США. Його супроводжував голова "Сбербанка" Герман Греф.
Починаючи вступну промову, Путін подякував Грефу за те, що той надав "такий гарний майданчик" для роботи і показав йому готельний комплекс.
"Хороший об'єкт, дуже красивий. Вітаю "Сбербанк", це хороша робота. Скоро ще виноградник тут у нього буде і все, що належить до виноградника. Буде повністю укомплектований готель", – заявив він.
Нагадаємо, що влітку Путін побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".
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