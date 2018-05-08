Путін відвідав анексований Крим

Разом з митрополитом Тихоном Путін побував у Володимирському соборі, де "тривають відновлювальні роботи"

Президент РФ Володимир Путін у суботу побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

"Президент був присутній на гала-концерті зірок світового балету, які виконали партії з вистав "Корсар", "Жизель", "Лебедине озеро", "Дон Кіхот". Після закінчення концерту Путін коротко поспілкувався з артистами", - повідомляє прес-служба президента Росії.



Фото: kremlin.ru

Також повідомляється, що пізніше разом з митрополитом Тихоном Путін побував у Володимирському соборі, де "тривають відновлювальні роботи".

Президент РФ обговорив із заступником голови уряду Росії Ольгою Голодець і "губернатором Севастополя" Дмитром Овсянніковим хід роботи над проектом музейного та театрально-освітнього комплексів у Севастополі.



Фото: kremlin.ru

Дивлячись на фотографії земельних ділянок, де планується побудувати комплекси, Путін сказав: "Сумне видовище".

"Це м'яко сказано - сумне. Тобто не тільки в культуру кілька десятків років кошти не вкладалися", - відповіла йому Голодець.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в окупованому Криму.