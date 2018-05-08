Путін відвідав анексований Крим
"Президент був присутній на гала-концерті зірок світового балету, які виконали партії з вистав "Корсар", "Жизель", "Лебедине озеро", "Дон Кіхот". Після закінчення концерту Путін коротко поспілкувався з артистами", - повідомляє прес-служба президента Росії.
Фото: kremlin.ru
Також повідомляється, що пізніше разом з митрополитом Тихоном Путін побував у Володимирському соборі, де "тривають відновлювальні роботи".
Президент РФ обговорив із заступником голови уряду Росії Ольгою Голодець і "губернатором Севастополя" Дмитром Овсянніковим хід роботи над проектом музейного та театрально-освітнього комплексів у Севастополі.
Фото: kremlin.ru
Дивлячись на фотографії земельних ділянок, де планується побудувати комплекси, Путін сказав: "Сумне видовище".
"Це м'яко сказано - сумне. Тобто не тільки в культуру кілька десятків років кошти не вкладалися", - відповіла йому Голодець.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в окупованому Криму.
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