МЗС закликає українців покинути Афганістан через численні теракти

У разі загрози життю і здоров'ю українці можуть звернутися в посольство в республіці Таджикистан

Міністерство закордонних справ України порекомендувало співвітчизникам утриматися від поїздок в Афганістан, а тим, хто вже перебуває там, покинути територію країни.

В українському зовнішньополітичному відомстві закликали проявляти підвищену пильність і обережність в Афганістані, постійно стежити за новинами з розвитку ситуації в країні і уникати місць масового скупчення людей, інформує прес-служба відомства.

"У разі загрози життю і здоров'ю українці можуть звернутися в посольство в республіці Таджикистан за телефонами: (+992) 37 235 84 12; (+992) 37 235 84 13, за адресою електронної пошти: emb_tj @ mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 (044) 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov. ua.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за останні десять днів в столиці Афганістану Кабулі сталося два великі теракти.

Увечері 20 січня декілька озброєних бойовиків увірвалися в готель Intercontinental в Кабулі і відкрили вогонь по його гостях. Після 17 годин спецоперації екстремісти були ліквідовані. В результаті теракту загинули щонайменше 43 людини, в тому числі 11 іноземців. Загинули також семеро громадян України, ще 19 українців вдалося врятувати.

Другий теракт стався через тиждень. Терорист-смертник підірвав себе в центрі Кабула поруч з дипломатичними будівлями. Загинули, щонайменше, 95 осіб, ще 158 отримали поранення.