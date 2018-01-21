Напад на готель у Кабулі: 18 загиблих, серед них - 14 іноземців

Ще 10 людей були поранені, включаючи шість офіцерів сил безпеки та чотири цивільні особи

В результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців.

11 із 14 загиблих іноземців були співробітниками приватної афганської авіакомпанії Kam Air, - заявив прес-секретар МВС Афганістану Наджиб Даніш, повідомляє The Associated Press.

Він додав, що ще 10 людей були поранені, включаючи шість офіцерів сил безпеки та чотири цивільні особи.

Авіакомпанія Kam Air вже оприлюднила заяву проте, що деякі з її рейсів не відбудуться через напад.

За інформацією агентства Reuters, авіакомпанія Kam Air повідомила, що близько 40 її льотчиків та членів екіпажів, багато з яких є іноземцями, перебували в готелі.

Як повідомлялося, серед загиблих є громадянин України, він був співробітником місцевої авіакомпанії.

За інформацією МЗС України, крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України, вони знаходяться у безпеці.