Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 103 людей

У результаті вчорашнього теракту в дипломатичному кварталі Кабула, який стався 27 січня, загинули 103 людини, ще 235 - поранені.

Такі останні дані надані міністром внутрішніх справ Вайсом Бармаком, передає Reuters.

За його словами, терористи задіяли як мінімум дві машини швидкої допомоги, одна з яких була підірвана на КПП.

Відповідальність за вибух узяв на себе "Талібан", а стався теракт через тиждень після їх смертельної атаки на готель "Інтерконтиненталь".

Нагадаємо, 27 січня після обіду за місцевим часом у столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будівель, бомбу, заховану в машині швидкої допомоги. Відповідальність за вибух взяв на себе рух "Талібан". Унаслідок вибуху, за останніми даними, загинули 95 осіб, ще 163 дістали поранення.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко засудив теракт, про що повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральний секретар різко засуджує сьогоднішню атаку в центрі Кабула, відповідальність за яку узяв рух "Талібан". Такі безладні напади грубо порушують права людини і міжнародне гуманітарне право та ніколи не можуть бути виправдані. Ті, хто стоять за сьогоднішнім нападом, повинні постати перед правосуддям", – йдеться в заяві.

Генсек також висловив свої співчуття сім'ям загиблих та побажав швидкого одужання пораненим.

В Євросоюзі сумують за загиблими внаслідок теракту в Кабулі, співчувають сім'ям і друзям жертв і бажають якнайшвидшого одужання пораненим.

"Втретє протягом тижня цивільні особи в Афганістані стали мішенню жахливих терористичних нападів. Мої думки і думки громадян Європейського союзу звернені до афганського народу після сьогоднішньої атаки в Кабулі", – заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

Могеріні підкреслює у своєму комюніке, що такі дії спрямовані "проти народу Афганістану, проти примирення, проти світу". За її словами, занадто довго прагнення більшості жити в мирі було заручником боротьби за владу меншості. Глава європейської дипломатії запевнила, що Європейський союз завжди діяв і буде діяти спільно з народом Афганістану, з його урядом, з усіма, хто домагається миру.