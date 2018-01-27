Внаслідок теракту в Кабулі загинули майже 100 осіб

Посол України у Таджикістані та Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Афганістану, що кількість загиблих становить 95 осіб, поранено 163 особи.

Представник міністерства охорони здоров'я повідомив, що кількість загиблих буде зростати, оскільки багато поранених опинилися в критичному стані.

Як відомо, сьогодні після обіду за місцевим часом в столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будівель, бомбу, заховану в машині швидкої допомоги. Відповідальність за вибух взяло на себе рух "Талібан".

За попередніми даними, українці в результаті теракту не постраждали. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив посол України в Афганістані Віктор Нікітюк.