Внаслідок теракту в Кабулі загинули майже 100 осіб
Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я Афганістану, передає Associated Press.
Представник міністерства охорони здоров'я повідомив, що кількість загиблих буде зростати, оскільки багато поранених опинилися в критичному стані.
Посол України у Таджикістані та Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Афганістану, що кількість загиблих становить 95 осіб, поранено 163 особи.
Як відомо, сьогодні після обіду за місцевим часом в столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будівель, бомбу, заховану в машині швидкої допомоги. Відповідальність за вибух взяло на себе рух "Талібан".
За попередніми даними, українці в результаті теракту не постраждали. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив посол України в Афганістані Віктор Нікітюк.
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