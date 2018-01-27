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Внаслідок теракту в Кабулі загинули майже 100 осіб

Кількість загиблих буде зростати, оскільки багато поранених опинилися в критичному стані
Кількість загиблих унаслідок теракту в Кабулі (Афганістан) зросла до 95 осіб, поранених – до 158.
Внаслідок теракту в Кабулі загинули майже 100 осіб Фото: АР

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я Афганістану, передає Associated Press.

Представник міністерства охорони здоров'я повідомив, що кількість загиблих буде зростати, оскільки багато поранених опинилися в критичному стані.

Посол України у Таджикістані та Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Афганістану, що кількість загиблих становить 95 осіб, поранено 163 особи.

Як відомо, сьогодні після обіду за місцевим часом в столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будівель, бомбу, заховану в машині швидкої допомоги. Відповідальність за вибух взяло на себе рух "Талібан".

За попередніми даними, українці в результаті теракту не постраждали. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив посол України в Афганістані Віктор Нікітюк.

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27 01 2018 17:35
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