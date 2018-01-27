Теракт в Афганістані: щонайменше 17 осіб загинули, - ОНОВЛЕНО

Унаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі загинуло щонайменше 17 осіб.

Про це повідомив представник місцевого міністерства охорони здоров'я, передає Reuters.

За його даними, поранення дістали щонайменше 110 осіб, але кількість потерпілих постійно зростає.

Відповідальність за вибух взяв на себе рух "Талібан".

Оновлення. Сильний вибух, що стався в суботу в афганській столиці, за останніми даними, призвів до загибелі щонайменше 40 людей.

140 людей отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на представника міністерства охорони здоров’я Афганістану.

Нагадаємо, що "Талібан" взяв на себе і відповідальність за напад на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі тиждень тому.

Внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.