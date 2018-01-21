Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Угрупування "Талібан" узяло відповідальність за напад на готель у Кабулі

Бойовики спочатку планували вторгнутися в готель у четвер ввечері
Угруповання "Талібан" узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей, серед загиблих українці.
Угрупування "Талібан" узяло відповідальність за напад на готель у Кабулі Фото: apnews.com

Про це повідомляє AP.

Прес-секретар "Талібану" заявив, що бойовики спочатку планували вторгнутися в готель у четвер ввечері, але відклали це, тому що там проводилося весілля, а вони хотіли уникнути жертв серед цивільних осіб.

Нагадаємо, в суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув один українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою.

Поліція Кабула повідомляє про загибель дев'ятьох громадян України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив загибель шістьох.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2018 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.