Угрупування "Талібан" узяло відповідальність за напад на готель у Кабулі
Про це повідомляє AP.
Прес-секретар "Талібану" заявив, що бойовики спочатку планували вторгнутися в готель у четвер ввечері, але відклали це, тому що там проводилося весілля, а вони хотіли уникнути жертв серед цивільних осіб.
Нагадаємо, в суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.
У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув один українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою.
Поліція Кабула повідомляє про загибель дев'ятьох громадян України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив загибель шістьох.
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