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Внаслідок нападу на готель у Кабулі загинули дев'ятеро українців, – BBC

Громадянство ще двох загиблих встановлюється
Поліція Кабула повідомляє про загибель дев'ятьох громадян України внаслідок терористичного нападу на готель у столиці Афганістану.
Внаслідок нападу на готель у Кабулі загинули дев Фото: afp.com

Окрім того жертвами нападу стали один громадянин Німеччини, один – Греції, один – Казахстану, пише ВВС з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців. Громадянство ще двох загиблих встановлюється.

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляє про шістьох загиблих українців.

"Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту", – зазначив Клімкін.

Про загибель своїх співробітників повідомила також афганська авіакомпанія Kam Air.

Видання Sharij.net з посиланням на власне джерело повідомляє про вісьмох загиблих українців. Усі вони, за інформацією джерела, працювали в авіакомпанії Kam Air: це четверо пілотів, дві стюардеси і двоє інженерів.

Трьох нападників на готель вбили під час протистояння з афганськими військовими.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Нагадаємо, в суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув один українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою.

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21 01 2018 18:40
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