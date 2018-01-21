Внаслідок нападу на готель у Кабулі загинули дев'ятеро українців, – BBC
Окрім того жертвами нападу стали один громадянин Німеччини, один – Греції, один – Казахстану, пише ВВС з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців. Громадянство ще двох загиблих встановлюється.
Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляє про шістьох загиблих українців.
"Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту", – зазначив Клімкін.
Про загибель своїх співробітників повідомила також афганська авіакомпанія Kam Air.
Видання Sharij.net з посиланням на власне джерело повідомляє про вісьмох загиблих українців. Усі вони, за інформацією джерела, працювали в авіакомпанії Kam Air: це четверо пілотів, дві стюардеси і двоє інженерів.
Трьох нападників на готель вбили під час протистояння з афганськими військовими.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Нагадаємо, в суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.
У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув один українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою.
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