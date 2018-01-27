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У Кабулі біля іноземних посольств пролунав вибух, - ОНОВЛЕНО

Вибух було чути на все місто
У суботу в столиці Афганістану Кабулі в районі багатьох іноземних посольств та урядових приміщень пролунав вибух.
У Кабулі біля іноземних посольств пролунав вибух, - ОНОВЛЕНО Фото: reuters

Наразі не відомо, чи є жертви або постраждалі внаслідок вибуху, повідомляє Reuters.

Інформацію про вибух підтверджує афганський портал Tolo News. Відзначається, що вибух стався близько 1:45 після обіду. Він був досить потужним – його було чути на все місто.

На місце негайно вирушили надзвичайні служби.

ОновленняЗа попередньою інформацією, на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будівель, вибухнула бомба, захована в машині швидкої допомоги. За іншими даними, на підході до КПП біля старого міністерства внутрішніх справ, вибухнув терорист-смертник.

Aljazeera наводить слова представника місцевого міністерства охорони здоров'я Вахіда Маджроя, який сказав, що щонайменше 71 людина була поранена і доставлена в лікарню.

Нагадаємо, що шестеро дітей загинули біля центру міста Газні в Афганістані. Офіційна влада та представники терористичної групи "Талібан" висувають різні версії загибелі дітей.

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27 01 2018 11:19
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