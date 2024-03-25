Атака ІДІЛ на "Крокус Сіті Хол" не має жодних зв'язків з Україною – Білий дім

У Байдена категорично заперечили, що атака терористів ІДІЛ на підмосковний "Крокус сіті хол" начебто має певний зв’язок із зусиллями спецслужб України, як продовжують заявляти в кремлі.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Не було жодного зв’язку з Україною. Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Х, крапка", - наголосив представник Білого дому.

Він також зазначив, що поширення Кремлем інформації про начебто причетність українських служб до теракту насправді нікого не здивувала.

"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", - наголосив Кірбі.

Він підтвердив, що американська сторона заздалегідь попереджала російське керівництво про плани ІДІЛ щодо теракту.

У цьому зв’язку Кірбі зауважив, що США уважно відстежують плани та діяльність терористів ІДІЛ, наскільки це можливо.