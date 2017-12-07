CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купання на 11 пляжах Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На 11 пляжах Києва не рекомендують купатися
Вода в Дніпрі позеленіла
Фото: tsn.ua
На спеціально створеній карті позначені пляжі, доступні для купання, повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані КП.
На пляжах "Дитячий", "Венеція", "Золотий", "Предмістна Слобідка», "Молодіжний", "Пуща-Водиця", "Чорторий", "Вербний", "Райдужний", "Тельбін" і "Центральний" стоїть позначка "купатися не рекомендується".
Нагадаємо, що в Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.
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12 07 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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