На 11 пляжах Києва не рекомендують купатися

Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купання на 11 пляжах Києва.

На спеціально створеній карті позначені пляжі, доступні для купання, повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані КП.

На пляжах "Дитячий", "Венеція", "Золотий", "Предмістна Слобідка», "Молодіжний", "Пуща-Водиця", "Чорторий", "Вербний", "Райдужний", "Тельбін" і "Центральний" стоїть позначка "купатися не рекомендується".

Нагадаємо, що в Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.