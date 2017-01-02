На Афоні загинув чернець із України

43-річний отець Давид вісім років був послушником у Почаївській лаврі, п'ять років тому він пішов на Афон

Грецькі рятувальники виявили на Святій горі Афон тіло завмерло в снігу ченця Давида.

43-річний отець Давид вісім років був послушником у Почаївській лаврі, п'ять років тому він пішов на Афон, передає Інтерфакс.

Повідомляється, що 16 січня чернець пішов із келії Святого Модеста в монастирі Каракал провідати знайомого. Останньою звісткою від ченця Давида стало SMS-повідомлення, що він не може дістатися до обителі через сильний снігопад. Після цього зв'язок з ним перервався.

Для пошуків з материка прибула спеціальна група грецької поліції та рятувальників. Тіло загиблого ченця було виявлено неподалік від афонського монастиря Філофей. За попередньою інформацією, під час сильного снігопаду він впав з обриву і замерз у снігу. Розслідування триває.

Близько п'яти років тому пішов на Афон, де прийняв постриження.