На акції проти забудови в Києві протестувальники перекрили дорогу, горіла охоронна будка
Як повідомив глава київського Нацкорпусу Сергій Філімонов, під час акції на території парку спалахнула охоронна будка, пише "Громадське".
"На місці перебувало 30-50 "тітушок", деякі стояли біля забору, деякі в стороні. Декого з "тітушок" піймано", – сказав він.
Філімонов також зазначив, що під час акції їм вдалося зламати невелику частину забору перед будівництвом.
"Руками забор важко бетонний поламати. Але ми ще повернемось. Зараз провели лише так би мовити виховну роботу. Тому що це свинство – вирубувати в Києві парк, якому багато років", – зазначив він.
На місці перебували поліція та пожежні служби.
Власне акція тривала з 14:00 до 19:00. Під час протесту рух громадського і приватного транспорту на вулиці Вишгородській було заблоковано. Станом на 20 годину вечора перешкод руху транспорту немає.
Нагадаємо, сьогодні о 19:42 на вул. Богдана Хмельницького, 14/12 у відселеному п'ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа.
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