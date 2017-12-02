На Алтаї екскурсійний гелікоптер упав до озера

Екскурсійний гелікоптер з п'ятьма пасажирами на борту впав в районі Телецького озера в Республіці Алтай. На борту перебував алтайський бізнесмен і колишній віце-прем'єр уряду краю Анатолій Банних.

"За попередньою інформацією (зі слів очевидця) 12 лютого 2017 року о 20.00 (за місцевим часом) в Турочацькому районі Республіки Гірський Алтай зазнав аварії вертоліт Robinson-66. Обставини події встановлюються", – повідомляє прес-служба російського відомства, пише ТАСС.

Співробітники Алтайського біосферного заповідника бачили, як згасли бортові вогні гелікоптера, розповів голова адміністрації району Владислав Рябченко.

"Співробітники заповідника, які стежать за територією, бачили, як згасли вогні гелікоптера приблизно в кілометрі від берега, вони першими подали сигнал про цю ситуацію. За даними, які є у нас, це був приватний гелікоптер", – сказав він.

За інформацією сайту taiga.info, на борту перебував алтайський бізнесмен і колишній віце-прем'єр уряду краю Анатолій Банних. У 2009 році він вже потрапляв в аварію на гелікоптері під час полювання на архарів на півдні Гірського Алтаю. Після цього випадку Банних пішов у відставку.

ТАСС із посиланням на джерело зазначає, що Банних міг загинути разом із двома своїми дітьми.

"На борту перебували п'ятеро осіб: пілот Дмитро Ракитський, його дружина Олена, Анатолій Банних і двоє дітей, хлопчик і дівчинка", – йдеться в повідомленні.

"Попередньо, група відпочиваючих з п'яти чоловік вирішила політати над озером, але на зльоті щось пішло не так, і гелікоптер впав у воду. Ця інформація перевіряється", – повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, зазначаючи, що пілот, швидше за все, не впорався з керуванням.

До місця катастрофи направлене аеромобільне угруповання ГУ МНС Росії в республіці Алтай і рятувальники Алтайської філії регіонального пошуково-рятувального загону МНС РФ.

Глибина Телецького озера може досягати 280 метрів, повідомили в правоохоронних органах РФ.

"Зі слів очевидців, в тому місці, куди впав гелікоптер, відкрита вода, вона не замерзає. Глибина до 280 метрів", – сказав співрозмовник агентства "Інтерфакс".

Нагадаємо, восени 2016 року у Каспійському морі зазнав аварії вертоліт Національної іранської нафтової компанії, в результаті чого загинули п'ять осіб.

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