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На Черкащині викрили військового, який продавав амфетамін солдатам

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
Військова прокуратура викрила збут амфетаміну серед особового складу однієї із частин Черкаської області.
На Черкащині викрили військового, який продавав амфетамін солдатам Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального району.

Факти збуту амфетаміну військовослужбовцем задокументовали під час проведення негласних слідчих дій в рамках досудового розслідування. Виявляється, військовослужбовець налагодив регулярні поставки амфетаміну до військової частини, в який проходив службу. Там протягом січня-квітня 2018 року збував військовослужбовцям наркотичну речовину за ціною 300 гривень за одну дозу.

Наразі затриманому військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею “Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства". За таке правопорушення карають позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, у селі Комарівка Київської області двоє киян виростили плантацію елітних конопель на 5 млн гривень.

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10 04 2018 23:24
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