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На Донасі снайпер обстріляв спостерігачів ОБСЄ

Спостерігачі неушкодженими покинули місце обстрілу
Вранці 18 серпня в Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
На Донасі снайпер обстріляв спостерігачів ОБСЄ Фото: qha.com.ua

Група СЦКК прибула в селище для уточнення руйнувань будівель після обстрілів вночі 17 серпня.

"Спостерігачі неушкодженими покинули місце обстрілу", - провідомили в прес-центрі штабу АТО.

Згідно з повідомленням, українська сторона СЦКК засуджує дії бойовиків щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя і здоров'я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 серпня озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.

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18 08 2017 18:58
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