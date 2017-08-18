CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці 18 серпня в Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донасі снайпер обстріляв спостерігачів ОБСЄ
Спостерігачі неушкодженими покинули місце обстрілу
Фото: qha.com.ua
Група СЦКК прибула в селище для уточнення руйнувань будівель після обстрілів вночі 17 серпня.
"Спостерігачі неушкодженими покинули місце обстрілу", - провідомили в прес-центрі штабу АТО.
Згідно з повідомленням, українська сторона СЦКК засуджує дії бойовиків щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя і здоров'я цивільного населення.
"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 серпня озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 08 2017 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа