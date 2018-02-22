На Донбас прибуло 200 російських офіцерів, – штаб АТО
"Щоб не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу і незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичайний гуманітарний вантаж - близько двох сотень старших офіцерів. За інформацією розвідки штабу АТО це, ймовірно, представники регулярних військових формувань країни-агресора, яких розмістили на полігоні "Східний", поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу.
Також зазначається, що після прибуття росіяни по ротації замінять своїх "колег" у військових підрозділах бойовиків.
Відзначимо, раніше сьогодні російські ЗМІ та інформресурси бойовиків повідомили про прибуття в ОРДЛО чергового, вже 74-го, "гумконвою" з РФ.
Нагадаємо, що перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються один до одного.
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