На Донбас прибуло 200 російських офіцерів, – штаб АТО

Мета їх перебування в ОРДЛО - ротація бойовиків, вважають у штабі

У штабі антитерористичної операції заявляють, що в окуповані райони Донецької і Луганської області прибули близько 200 російських військових.

"Щоб не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу і незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичайний гуманітарний вантаж - близько двох сотень старших офіцерів. За інформацією розвідки штабу АТО це, ймовірно, представники регулярних військових формувань країни-агресора, яких розмістили на полігоні "Східний", поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу.

Також зазначається, що після прибуття росіяни по ротації замінять своїх "колег" у військових підрозділах бойовиків.

Відзначимо, раніше сьогодні російські ЗМІ та інформресурси бойовиків повідомили про прибуття в ОРДЛО чергового, вже 74-го, "гумконвою" з РФ.