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На Донбас прибуло 200 російських офіцерів, – штаб АТО

Мета їх перебування в ОРДЛО - ротація бойовиків, вважають у штабі
У штабі антитерористичної операції заявляють, що в окуповані райони Донецької і Луганської області прибули близько 200 російських військових.
На Донбас прибуло 200 російських офіцерів, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Щоб не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу і незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичайний гуманітарний вантаж - близько двох сотень старших офіцерів. За інформацією розвідки штабу АТО це, ймовірно, представники регулярних військових формувань країни-агресора, яких розмістили на полігоні "Східний", поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу.

Також зазначається, що після прибуття росіяни по ротації замінять своїх "колег" у військових підрозділах бойовиків.

Відзначимо, раніше сьогодні російські ЗМІ та інформресурси бойовиків повідомили про прибуття в ОРДЛО чергового, вже 74-го, "гумконвою" з РФ.

Нагадаємо, що перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються один до одного.

 

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22 02 2018 14:20
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