ПОЛІТИКА НОВИНИПерший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються один до одного.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі військові і бойовики наближаються один до одного, - Хуг
Сторони продовжують рити траншеї
Фото:112.ua
Про це він заявив на прес-брифінгу в Донецьку 19 лютого.
"Сторони продовжують рити траншеї. Сторони продовжують наближатися одна до одної все ближче і ближче. Факт залишається фактом, що сторони вже давно утримують озброєння в тих місцях, де воно не повинно знаходитися. І факт у тому, що обидві сторони продовжують закладати міни, незважаючи на їхні обіцянки, які вони дали ще у вересні 2014 року. Також сторони продовжують втручатися у нашу роботу", - розповів Хуг.
Як відомо, Від початку доби, 19 лютого бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, один захисник загинув, ще 4 бійця поранені.
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