На Донбасі обидві сторони порушують Мінські угоди, - посол Німеччини

За словами Райхеля, зобов'язання з обох сторін "практично не виконані всі"

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.

Посол наголосив, що, судячи з нещодавньої скалації конфлікту в Авдіївці, "є підстави припускати, як зміниться ситуація у випадку, якщо Мінські угоди будуть розірвані".

"Обидві сторони не виконують їх (Мінські угоди, - ред.) зараз у повному обсязі - важке озброєння не відведено, а навпаки - сторони зближуються і в цьому є велика небезпека. Тому нинішня ситуація змушує нас іще раз підкреслити необхідність виконання Мінських угод", - розповів дипломат в інтерв'ю "РБК-Україна".

Коментуючи порушення на Донбасі, посол сказав, що зобов'язання "практично не виконані всі" з обох сторін.

Також Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Відзначимо, що в районі Авдіївки з 29 січня бойовики безперервно порушували режим тиші. Українська сторона понесла великих втрат. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано близько трьох сотень людей.

Однак, протягом минулих діб ситуація біля міста стабілізується. Відновлено електро- та водопостачання, запрацювали місцеві навчальні заклади.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.