На Донбасі обидві сторони порушують Мінські угоди, - посол Німеччини
Посол наголосив, що, судячи з нещодавньої скалації конфлікту в Авдіївці, "є підстави припускати, як зміниться ситуація у випадку, якщо Мінські угоди будуть розірвані".
"Обидві сторони не виконують їх (Мінські угоди, - ред.) зараз у повному обсязі - важке озброєння не відведено, а навпаки - сторони зближуються і в цьому є велика небезпека. Тому нинішня ситуація змушує нас іще раз підкреслити необхідність виконання Мінських угод", - розповів дипломат в інтерв'ю "РБК-Україна".
Коментуючи порушення на Донбасі, посол сказав, що зобов'язання "практично не виконані всі" з обох сторін.
Також Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.
Відзначимо, що в районі Авдіївки з 29 січня бойовики безперервно порушували режим тиші. Українська сторона понесла великих втрат. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано близько трьох сотень людей.
Однак, протягом минулих діб ситуація біля міста стабілізується. Відновлено електро- та водопостачання, запрацювали місцеві навчальні заклади.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.
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