Російські війська не є перешкодою для виборів на Донбасі, - посол Німеччини

Вибори мають відбутися в умовах, що відповідають європейським стандартам, і тому безпека є однією з ключових умов

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Дипломат наголосив, що вибори мають відбутися в умовах, що відповідають європейським стандартам, і тому безпека є однією з ключових умов.

"Але необов'язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ або на кожній міської адміністрації буде вивішено український прапор", - заявив Райхель в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я переконаний, що це не є чимось неможливим, все залежить від умов", - додав він.

В якості прикладу посол навів останні парламентські вибори в НДР, які відбулися за присутності Західної групи радянських військ і при комуністичному режиму, який на той час існував у східній Німеччині.

"Я звичайно ж не стверджую, що ситуація на Донбасі ідентична, я просто хочу сказати, що все залежить від обставин. Тому ми повинні зробити обставини такими, щоб вибори стали можливими", - зазначив дипломат.

В той же час, за словами посла, неможливо наполягати на тому, щоб Росія першою виконала всі залежні від неї вимоги для того щоб провести вибори, а потім почати виконувати її вимоги.

Раніше Райхель пояснював, що так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводять вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Зазначимо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука переконаний, що після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має пройти 2-3 роки, перш ніж можна буде проводити вибори.