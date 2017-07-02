Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Російські війська не є перешкодою для виборів на Донбасі, - посол Німеччини

Вибори мають відбутися в умовах, що відповідають європейським стандартам, і тому безпека є однією з ключових умов
Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.
Російські війська не є перешкодою для виборів на Донбасі, - посол Німеччини Ернст Райхель. Фото: mfa.gov.ua

Дипломат наголосив, що вибори мають відбутися в умовах, що відповідають європейським стандартам, і тому безпека є однією з ключових умов.

"Але необов'язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ або на кожній міської адміністрації буде вивішено український прапор", - заявив Райхель в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я переконаний, що це не є чимось неможливим, все залежить від умов", - додав він.

В якості прикладу посол навів останні парламентські вибори в НДР, які відбулися за присутності Західної групи радянських військ і при комуністичному режиму, який на той час існував у східній Німеччині.

"Я звичайно ж не стверджую, що ситуація на Донбасі ідентична, я просто хочу сказати, що все залежить від обставин. Тому ми повинні зробити обставини такими, щоб вибори стали можливими", - зазначив дипломат.

В той же час, за словами посла, неможливо наполягати на тому, щоб Росія першою виконала всі залежні від неї вимоги для того щоб провести вибори, а потім почати виконувати її вимоги.

Раніше Райхель пояснював, що так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводять вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Зазначимо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука переконаний, що після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має пройти 2-3 роки, перш ніж можна буде проводити вибори.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2017 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat