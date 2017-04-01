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На Донбасі вибори можуть відбутися протягом 2-3 років після деокупації, - Тука

Донбасу у вигляді шахтарсько-промислового регіону вже не буде в майбутньому
Після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має пройти 2-3 роки, перш ніж можна буде проводити вибори.
На Донбасі вибори можуть відбутися протягом 2-3 років після деокупації, - Тука Георгій Тука. Фото: obozrevatel.com

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Я підтримую офіційну позицію. Мінімум 2-3 роки після звільнення повинно пройти перед будь-якими виборами (на окупованих територіях Донбасу)", - сказав Тука в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, не буде ніякої трагедії, якщо протягом 2-3 років на звільнених територіях Донбасу будуть працювати військово-цивільні адміністрації.

"Путін давно прагне втюхати нам Донбас, але на своїх умовах. Або федералізація або легітимізація існуючих банд – це його умови", - додав заступник міністра.

Донбасу у вигляді шахтарсько-промислового регіону вже не буде в майбутньому, коли мова піде про відновлення звільнених районів, зазначив Тука.

Нагадаємо. що раніше Тука заявляв, що Україні не вдасться повернути анексований Крим в найближчі 3-5 років.

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