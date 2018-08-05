На Донбасі поранені двоє українських військових, – штаб
"Бойові дії тривали по всій лінії розмежування. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. В районах населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, подавляли вогневі засоби противника та не допустили просунення окупаційних військ у глиб нашої території", - інформує штаб ООС.
Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь 122 мм артилерією по населеному пункту Зайцеве. Грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, артилерійськими обстрілами бойовики руйнують житлові будинки. Тільки впродовж минулого дня у Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів.
Під час бойових дій було поранено 2 військовослужбовці.
Нагадаємо, що 6 травня бойовики здійснили 80 прицільних обстрілів оборонних позицій підрозділів ООС.
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