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На Донбасі поранені двоє українських військових, – штаб

Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння
Упродовж минулої доби, 7 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася напруженою. Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості.
На Донбасі поранені двоє українських військових, – штаб Фото: mil.gov.ua

"Бойові дії тривали по всій лінії розмежування. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. В районах населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, подавляли вогневі засоби противника та не допустили просунення окупаційних військ у глиб нашої території", - інформує штаб ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь 122 мм артилерією по населеному пункту Зайцеве. Грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, артилерійськими обстрілами бойовики руйнують житлові будинки. Тільки впродовж минулого дня у Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів. 

Під час бойових дій було поранено 2 військовослужбовці.

Нагадаємо, що 6 травня бойовики здійснили 80 прицільних обстрілів оборонних позицій підрозділів ООС.

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08 05 2018 09:56
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