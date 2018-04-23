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На Донбасі троє військових отримали поранення з початку доби

Бійці постраждали на бойових завданнях
З півночі російсько-окупаційні війська вчинили 25 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі. Поранено трьох бійців, але не через обстріли, а "внаслідок виконання бойових завдань".
На Донбасі троє військових отримали поранення з початку доби Фото: facebook.com/odalug

На Луганському напрямку ворог двічі з 120-мм мінометів і гранатометів відкривав вогонь по укріпленнях поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм - в районі Попасної і тричі - біля Новоолександрівки. Крім цього, під ворожі обстріли з гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили захисники Новозванівки, повідомили в штабі АТО.

На Донецькому напрямку 120-мм міномети окупанти застосували по позиціях неподалік Водяного. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного і Гнутового. Також великокаліберні кулемети агресор застосував по опорних пунктах в районі Павлополя, а стрілецьку зброю - біля Талаківки, Лебединського, Невельського, Мар'їнки, Павлополя і поблизу шахти Бутівка.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Антитерористична операція на Донбасі завершиться та отримає новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

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23 04 2018 18:56
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