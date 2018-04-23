На Донбасі троє військових отримали поранення з початку доби
На Луганському напрямку ворог двічі з 120-мм мінометів і гранатометів відкривав вогонь по укріпленнях поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм - в районі Попасної і тричі - біля Новоолександрівки. Крім цього, під ворожі обстріли з гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили захисники Новозванівки, повідомили в штабі АТО.
На Донецькому напрямку 120-мм міномети окупанти застосували по позиціях неподалік Водяного. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного і Гнутового. Також великокаліберні кулемети агресор застосував по опорних пунктах в районі Павлополя, а стрілецьку зброю - біля Талаківки, Лебединського, Невельського, Мар'їнки, Павлополя і поблизу шахти Бутівка.
Нагадаємо, що наприкінці квітня Антитерористична операція на Донбасі завершиться та отримає новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.
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