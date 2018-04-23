Полторак повідомив, коли АТО замінить операція Об'єднаних сил
"30 квітня ми завершуємо проведення АТО і переходимо до проведення операції Об'єднаних сил на чолі з командувачем і Об'єднаним штабом", - повідомив міністр оборони Степан Полторак, інформує BBC.
Полторак зазначив, що Міноборони вже підготувало органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях.
"Були проведені навчання, і буквально під час розмови з вами (інтерв'ю записували 21 квітня — ред.) здійснюється передислокація органів військового управління, заміна частин і підрозділів, реструктуризація військових частин і їх заміна", — повідомив міністр.
Нагадаємо, що АТО на Донбасі буде переведена в новий військовий формат 30 квітня. Командувачем Об'єднаних сил призначений генерал-лейтенанта Сергій Наєв.
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