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АТО буде переформатована в операцію Об'єднаних сил 30 квітня, - Порошенко

На думку Президента, на сьогодні це кардинально змінює операцію управління військовою структурою
Президент України Петро Порошенко анонсував зміну антитерористичної операції на сході України в операцію Об'єднаних сил 30 квітня поточного року.
АТО буде переформатована в операцію Об Петро Порошено. Фото: president.gov.ua

Про це президент заявив в інтерв'ю українським телеканалам в п'ятницю, яке транслював канал "Прямий". 

На питання про те, коли саме буде переформатована АТО в операцію Об'єднаних сил, Порошенко відповів:

"Я думаю, що не через місяць, а воно повинно змінитися – розкрию таємницю – 30 квітня", - сказав Президент.

"Думаю, що на сьогоднішній день це кардинально змінює операцію управління військовою структурою. Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України", - додав глава держави.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.

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13 04 2018 18:54
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