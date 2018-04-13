АТО буде переформатована в операцію Об'єднаних сил 30 квітня, - Порошенко

На думку Президента, на сьогодні це кардинально змінює операцію управління військовою структурою

Президент України Петро Порошенко анонсував зміну антитерористичної операції на сході України в операцію Об'єднаних сил 30 квітня поточного року.

Про це президент заявив в інтерв'ю українським телеканалам в п'ятницю, яке транслював канал "Прямий".

На питання про те, коли саме буде переформатована АТО в операцію Об'єднаних сил, Порошенко відповів:

"Я думаю, що не через місяць, а воно повинно змінитися – розкрию таємницю – 30 квітня", - сказав Президент.

"Думаю, що на сьогоднішній день це кардинально змінює операцію управління військовою структурою. Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України", - додав глава держави.