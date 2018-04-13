ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко анонсував зміну антитерористичної операції на сході України в операцію Об'єднаних сил 30 квітня поточного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АТО буде переформатована в операцію Об'єднаних сил 30 квітня, - Порошенко
На думку Президента, на сьогодні це кардинально змінює операцію управління військовою структурою
Петро Порошено. Фото: president.gov.ua
Про це президент заявив в інтерв'ю українським телеканалам в п'ятницю, яке транслював канал "Прямий".
На питання про те, коли саме буде переформатована АТО в операцію Об'єднаних сил, Порошенко відповів:
"Я думаю, що не через місяць, а воно повинно змінитися – розкрию таємницю – 30 квітня", - сказав Президент.
"Думаю, що на сьогоднішній день це кардинально змінює операцію управління військовою структурою. Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України", - додав глава держави.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 04 2018 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее