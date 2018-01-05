На Донбасі вкоротив собі віку український військовослужбовець
Про це під час брифінгу розповів перший заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний, передає штаб ООС на сторінці у Facebook.
"Зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець. Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання", - йдеться у повідомленні.
На місці працювала слідча група національної поліції, наразі триває розслідування.
"Командування об’єднаних сил проведе детальне розслідування, його результати будуть оприлюднені", - зазначив Залужний.
Нагадаємо, що військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що за даними офіційної статистики, від початку бойових дій на Донбасі вчинили самогубство щонайменше 554 військових.
Водночас народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, наклали на себе руки.
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