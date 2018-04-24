В Україні більше тисячі ветеранів АТО наклали на себе руки, - Третьяков
"В Україні вже більше тисячі людей, які воювали в АТО і закінчили суїцидом. Це війна, яка в корені відрізняється від війни, яка була в Афганістані. Я маю на увазі, як наслідок. У Афганістані була війна, на якій застосовували стрілецьку зброю. На цій війні застосовується артилерійська зброя. І природно всі психологічні травми пов'язані більше з цим. А це ще важче для солдатів. У багатьох є контузії", - розповів Третьяков у ході конференції "VETS: Світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя, повідомляє "Укрінформ".
Він також повідомив, що станом на 2 квітня 2018 року кількість учасників АТО становить 329, 5 тисяч.
"На жаль, ця кількість не зменшуватиметься", - додав депутат.
Крім того, сказав він, в Україні сьогодні понад 1,6 млн ветеранів, що становить 4% від усього населення України.
У Міноборони запевняють, що кількість самогубств на такому ж рівні як і минулого року і немає тенденції до зростання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські губернаториПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон