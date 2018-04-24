В Україні більше тисячі ветеранів АТО наклали на себе руки, - Третьяков

В Україні сьогодні понад 1,6 млн ветеранів, що становить 4% від усього населення України

Народний депутат фракції БПП, голова Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що більше тисячі осіб в Україні, які брали участь в АТО, наклали на себе руки.

"В Україні вже більше тисячі людей, які воювали в АТО і закінчили суїцидом. Це війна, яка в корені відрізняється від війни, яка була в Афганістані. Я маю на увазі, як наслідок. У Афганістані була війна, на якій застосовували стрілецьку зброю. На цій війні застосовується артилерійська зброя. І природно всі психологічні травми пов'язані більше з цим. А це ще важче для солдатів. У багатьох є контузії", - розповів Третьяков у ході конференції "VETS: Світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя, повідомляє "Укрінформ".

Він також повідомив, що станом на 2 квітня 2018 року кількість учасників АТО становить 329, 5 тисяч.

"На жаль, ця кількість не зменшуватиметься", - додав депутат.

Крім того, сказав він, в Україні сьогодні понад 1,6 млн ветеранів, що становить 4% від усього населення України.